Traffico Roma del 22-01-2020 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA PROVOCATO
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO.
RIPERCUSSIONI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È
TORNATA A INTENSIFICARSI DA PORTONACCIO FINO AL BIVIO DEL RACCORDO
ANULARE.
DISAGI AL TRAFFICO, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE IN USCITA DA ROMA, SULLA
SS148 PONTINA, TRA VIA MONTE D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA.
PRUDENZA SULLA VIA BRACCIANENSE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO
IN PRECEDENZA, SI VIAGGIA ORA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LA
PULIZIA DEL MANTO STRADALE, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA.
LAVORI DI ASFALTATURA E CHIUSURE SULL’INTERO TRATTO DI VIALE DEL MURO
TORTO A PARTITE DA QUESTA SERA, FINO AL 25 GENNAIO, MA UNICAMENTE DALLE
22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
NELLA STESSA FASCIA ORARIA CHIUSO IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO
D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E
VIA LUISA DI SAVOIA.
TORNIAMO, PRIMA DI SALUTARCI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA
CHIUSURA DEL TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE
21:30 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma