Traffico Roma del 22-01-2020 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA PROVOCATO

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA SANT’ALESSANDRO.

RIPERCUSSIONI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE LA CIRCOLAZIONE È

TORNATA A INTENSIFICARSI DA PORTONACCIO FINO AL BIVIO DEL RACCORDO

ANULARE.

DISAGI AL TRAFFICO, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE IN USCITA DA ROMA, SULLA

SS148 PONTINA, TRA VIA MONTE D’ORO E POMEZIA CENTRO, VERSO LATINA.

PRUDENZA SULLA VIA BRACCIANENSE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO

IN PRECEDENZA, SI VIAGGIA ORA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LA

PULIZIA DEL MANTO STRADALE, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA.

LAVORI DI ASFALTATURA E CHIUSURE SULL’INTERO TRATTO DI VIALE DEL MURO

TORTO A PARTITE DA QUESTA SERA, FINO AL 25 GENNAIO, MA UNICAMENTE DALLE

22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

NELLA STESSA FASCIA ORARIA CHIUSO IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO CORSO

D’ITALIA, PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA IN DIREZIONE DEL MURO TORTO E

VIA LUISA DI SAVOIA.

TORNIAMO, PRIMA DI SALUTARCI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RICORDARVI LA

CHIUSURA DEL TRATTO, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TRIONFALE E CASSIA, DALLE

21:30 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma