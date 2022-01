Traffico Roma del 22-01-2022 ore 12:30

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Grande Raccordo Anulare prime code tra lo svincolo di Ciampino la via Appia lungo la carreggiata interna e traffico in aumento sulle strade della capitale alle porte di Roma adesso nelle code sull’Aurelia per un incidente all’altezza di Malagrotta in direzione Civitavecchia le code sono a parte del raccordo anulare è possibile la chiusura temporanea della strada in città disagi per una manifestazione fino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli altre manifestazioni dalle 15 alle 18 in Piazza di Porta San Giovanni è chiusa fino alle 18 Piazzale dei Caduti della Montagnola Per lo svolgimento della manifestazione passeggiando con noi per i lavori di pavimentazione di Viale Trastevere sino al 28 gennaio i tram della linea 8 sono sostituiti da bus navetta mentre fino a domenica 23 gennaio è vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 20:30 per moto e motorini Euro 0 1 auto a benzina Euro 2Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 dopo anche ai diesel Euro 3 stasera torna all’Olimpico il campionato di calcio di serie A con lazio-atalanta alle 20:45 qui le misure la viabilità scatteranno nel pomeriggio Non escludiamo ripercussioni per il traffico prima e dopo l’incontro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma