Traffico Roma del 22-02-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
AL PORTUENSE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA
ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA
ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI.
SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI
RALLENTA DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA,
A SEGUIRE ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA
E VIALE CASTRENSE.
FINO ALLE 14 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE PRESSO IL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO.
DALLE 16 CORTEO IN MEMORIA DI VALERIO VERBANO. CIRCA 2 MILA PERSONE
PARTIRANNO E TORNERANNO IN VIA MONTE BIANCO DOPO AVER PERCORSO LE MAGGIORI
STRADE DEL QUARTIERE MONTESACRO, TRA CUI VIALE TIRRENO, PIAZZALE JONIO, VIA
DI VALLE MELAINA, PIAZZALE ADRIATICO E VIA ADAMELLO.
SMOG OLTRE I LIMITI, ANCHE OGGI, BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. IL BLOCCO RIGUARDA FINO ALLE
20.30 CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE-EURO 1 ED EURO 1 E AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A BENZINA EURO 2. OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ANCHE PER I
VEICOLI DIESEL EURO 3 DALLE 16,30 ALLE 20,30.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma