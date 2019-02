Traffico Roma del 22-02-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20

AL PORTUENSE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA

ALTEZZA VIA DI VILLA BONELLI; ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA

ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIOLI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI.

SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA SALARIA FINO A VIA

DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI

RALLENTA DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA,

A SEGUIRE ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA

E VIALE CASTRENSE.

FINO ALLE 14 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE PRESSO IL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO.

DALLE 16 CORTEO IN MEMORIA DI VALERIO VERBANO. CIRCA 2 MILA PERSONE

PARTIRANNO E TORNERANNO IN VIA MONTE BIANCO DOPO AVER PERCORSO LE MAGGIORI

STRADE DEL QUARTIERE MONTESACRO, TRA CUI VIALE TIRRENO, PIAZZALE JONIO, VIA

DI VALLE MELAINA, PIAZZALE ADRIATICO E VIA ADAMELLO.

SMOG OLTRE I LIMITI, ANCHE OGGI, BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI

PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. IL BLOCCO RIGUARDA FINO ALLE

20.30 CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE-EURO 1 ED EURO 1 E AUTOVEICOLI

ALIMENTATI A BENZINA EURO 2. OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ANCHE PER I

VEICOLI DIESEL EURO 3 DALLE 16,30 ALLE 20,30.

DANIELE GUERRISI

