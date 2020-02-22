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Traffico Roma del 22-02-2020 ore 07:30

di - 22 Febbraio 2020 - 7:30

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POCO TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DI SABATO 22 FEBBRAIO SULLE STRADE DELLA
CAPITALE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL
TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE 
RICORDIAMO CHE SONO INIZIATI IERI  I LAVORI SULLA VIA PONTINA IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO  CON LA CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI
CODE, CON L’AUMENTO DEL TRAFFICO  SIA IN ENTRATA, SIA IN USCITA DA ROMA.
OGGI E DOMANI PER CONSTIRE I  LAVORI SULA CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-
LIDO RESTERÀ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO.
IN ALTERNATIVA E’ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4. LA CIRCOLAZIONE
DEI TRENI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA RESTERÀ REGOLARE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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