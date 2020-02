Traffico Roma del 22-02-2020 ore 07:30

POCO TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DI SABATO 22 FEBBRAIO SULLE STRADE DELLA

CAPITALE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL

TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE

RICORDIAMO CHE SONO INIZIATI IERI I LAVORI SULLA VIA PONTINA IN

CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI

DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI

CODE, CON L’AUMENTO DEL TRAFFICO SIA IN ENTRATA, SIA IN USCITA DA ROMA.

OGGI E DOMANI PER CONSTIRE I LAVORI SULA CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO

COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-

LIDO RESTERÀ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO.

IN ALTERNATIVA E’ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4. LA CIRCOLAZIONE

DEI TRENI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA RESTERÀ REGOLARE

