Traffico Roma del 22-02-2020 ore 07:30
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POCO TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DI SABATO 22 FEBBRAIO SULLE STRADE DELLA
CAPITALE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL
TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE
RICORDIAMO CHE SONO INIZIATI IERI I LAVORI SULLA VIA PONTINA IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER IL TRANSITO, INEVITABILE LA FORMAZIONE DI
CODE, CON L’AUMENTO DEL TRAFFICO SIA IN ENTRATA, SIA IN USCITA DA ROMA.
OGGI E DOMANI PER CONSTIRE I LAVORI SULA CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-
LIDO RESTERÀ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO.
IN ALTERNATIVA E’ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4. LA CIRCOLAZIONE
DEI TRENI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA RESTERÀ REGOLARE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma