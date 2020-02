Traffico Roma del 22-02-2020 ore 09:00

SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA

CIRCOLAZIONE ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO IN CITTA’

BREVI CODE AL MOMENTO SOLO SULLA VIA PONTINA IN CORRISPONDENZA

DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I

LAVORI INIZIATI IERI ,.

TRASPORTO PUBBLICO

OGGI E DOMANI PER CONSTIRE I LAVORI SULA CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO

COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-

LIDO RESTERÀ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO.

IN ALTERNATIVA E’ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4. LA CIRCOLAZIONE

DEI TRENI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA RESTERÀ REGOLARE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

