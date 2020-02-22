Traffico Roma del 22-02-2020 ore 09:00
Più informazioni su
SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA
CIRCOLAZIONE ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO IN CITTA’
BREVI CODE AL MOMENTO SOLO SULLA VIA PONTINA IN CORRISPONDENZA
DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO. NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I
LAVORI INIZIATI IERI ,.
TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMANI PER CONSTIRE I LAVORI SULA CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-
LIDO RESTERÀ CHIUSA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO.
IN ALTERNATIVA E’ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4. LA CIRCOLAZIONE
DEI TRENI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA RESTERÀ REGOLARE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma