Traffico Roma del 22-02-2020 ore 09:30
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AUTO IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI IN CORSO IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA
CRISTOFORO COLOMBO.
DALLE ORE 14.00 ALLE 20.00, TRA MONTESACRO E IL TUFELLO E’ IN PROGRAMMA UNA
MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA , UN CORTEO DA VIA MONTE BIANCO GIUNGERÀ A
PIAZZA SEMPIONE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI.
ALLE ORE 15:15 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI RUGBY “ITALIA-SCOZIA”:
COME DI CONSUETO DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN UNA VASTA AREA
ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. POSSIBILI DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE NEI
QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E PARIOLI.
TRASPORTO PUBBLICO
OGGI, SABATO 22 E DOMANI DOMENICA 23 FEBBRAIO, LA FERROVIA ROMA-LIDO
RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I
LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO
COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI
CON LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE
E LIDO CENTRO E VICEVERSA
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma