Traffico Roma del 22-02-2020 ore 10:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA, TRA IL RACCORDO ANULARE E
COLLEVERDE , SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, INEVITABILI LE ATTESE
AUTO IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI IN CORSO IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA
CRISTOFORO COLOMBO.
ALLE ORE 15:15 E’ DI SENA IL RUGBY ALLO STADIO OLIMPICO, PER IL SEI NAZIONI
“ITALIA-SCOZIA”: COME DI CONSUETO DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN
UNA VASTA AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. POSSIBILI DISAGI PER LA
CIRCOLAZIONE NEI QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E PARIOLI.
TRASPORTO PUBBLICO
OGGI, SABATO 22 E DOMANI DOMENICA 23 FEBBRAIO, LA FERROVIA ROMA-LIDO
RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I
LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO
COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON
LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E
LIDO CENTRO E VICEVERSA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma