Traffico Roma del 22-02-2020 ore 10:30

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA, TRA IL RACCORDO ANULARE E

COLLEVERDE , SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, INEVITABILI LE ATTESE

AUTO IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO

INTERESSATO DAI LAVORI IN CORSO IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA

CRISTOFORO COLOMBO.

ALLE ORE 15:15 E’ DI SENA IL RUGBY ALLO STADIO OLIMPICO, PER IL SEI NAZIONI

“ITALIA-SCOZIA”: COME DI CONSUETO DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN

UNA VASTA AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. POSSIBILI DISAGI PER LA

CIRCOLAZIONE NEI QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E PARIOLI.

TRASPORTO PUBBLICO

OGGI, SABATO 22 E DOMANI DOMENICA 23 FEBBRAIO, LA FERROVIA ROMA-LIDO

RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I

LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO

COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON

LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E

LIDO CENTRO E VICEVERSA

