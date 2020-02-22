Traffico Roma del 22-02-2020 ore 12:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DI ROMA, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE
SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CITTA’ TRA VIA DEI PRATI FISCALI E
L’AEROPORTO DELL’URBE
SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANAN E LA STORTA NELLE DUE IREZIONI
E SULLA NOMENTANA , DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ,
TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE , SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO,
AUTO IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI IN CORSO IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA
CRISTOFORO COLOMBO.
LA CIRCOLAZIONE NEI QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E PARIOLI.
TRASPORTO PUBBLICO
OGGI, SABATO 22 E DOMANI DOMENICA 23 FEBBRAIO, LA FERROVIA ROMA-LIDO
RESTERÀ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.PER CONSENTIRE I
LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA CRISTOFORO COLOMBO ANGOLO PIAZZALE CRISTOFORO
COLOMBO, I COLLEGAMENTI NELLA TRATTA INTERROTTA SONO COMUNQUE GARANTITI CON
LA LINEA DI BUS RL4. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA PIRAMIDE E
LIDO CENTRO E VICEVERSA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma