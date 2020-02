Traffico Roma del 22-02-2020 ore 14:30

RALLENTATO IL TRAFFICO ATTORNO ALLO STADIO OLIMPICO. DISAGI A CAUSA DEL SEI

NAZIONI: IN PROGRAMMA ALLE 15 CIRCA “ITALIA-SCOZIA”. ABBIAMO TRAFFICO E

DISAGI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, E CI SONO CODE TRA PIAZZALE CLODIO E IL

FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE VIE E STRADE NELL’AREA ADIACENTE ALLO STADIO,

PER MOTIVI DI SICUREZZA, POSSONO ESSERE AL MOMENTO CHIUSE ALLA CIRCOLAZIONE

OPPURE CON DIVIETI DI SOSTA. PRESTARE PERTANTO ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

ZONA EUR LAURENTINO. PER LAVORI IN CORSO PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA

PONTINA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO.

RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

DISAGI, TRAFFICO INTENSO, SULL’APPIA PIGNATELLI. CODE SULLA NOMENTANA TRA

VIALE KANT E SAN BASILIO.

TRASPORTO PUBBLICO. FUORI SERVIZIO LA FERROVIA ROMA-LIDO, CHIUSA TRA LE

STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.

