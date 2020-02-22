Traffico Roma del 22-02-2020 ore 15:30
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IN ZONA PRATI INCIDENTE VICINO OTTAVIANO IN VIA ANDREA DORIA. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI.
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA QUESTO SABATO POMERIGGIO. IN CORSO
NELLE VIE DEL CENTRO, IN BICICLETTA, UNA PEDALATA DI CARNEVALE.
L’ITINERARIO: TRA I FORI IMPERIALI, CORSO DEL RINASCIMENTO E IL LUNGOTEVERE
GIANICOLENSE. POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE. SFILATE CARNEVALESCHE A
LABARO, A PONTE MAMMOLO, A CASAL BRUCIATO, A CENTOCELLE, E AD ACILIA.
ZONA EUR LAURENTINO. PER LAVORI IN CORSO PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA
PONTINA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO.
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO. FUORI SERVIZIO LA FERROVIA ROMA-LIDO, CHIUSA TRA LE
STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma