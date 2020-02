Traffico Roma del 22-02-2020 ore 17:00

IN ZONA PRATI INCIDENTE VICINO OTTAVIANO IN VIA ANDREA DORIA. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA QUESTO SABATO POMERIGGIO. IN CORSO

NELLE VIE DEL CENTRO, IN BICICLETTA, UNA PEDALATA DI CARNEVALE.

L’ITINERARIO: TRA I FORI IMPERIALI, CORSO DEL RINASCIMENTO E IL LUNGOTEVERE

GIANICOLENSE. POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE. SFILATE CARNEVALESCHE A

LABARO, A PONTE MAMMOLO, A CASAL BRUCIATO, A CENTOCELLE, E AD ACILIA.

ZONA EUR LAURENTINO. PER LAVORI IN CORSO PROSEGUONO I DISAGI SULLA VIA

PONTINA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO.

RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO. FUORI SERVIZIO LA FERROVIA ROMA-LIDO, CHIUSA TRA LE

STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.

