Traffico Roma del 22-02-2020 ore 17:30
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A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO DI
ESTERNA ARDEATINA APPIA DIREZIONE A1 NAPOLI. INCIDENTE APPENA DOPO L’USCITA
PER L’APPIA
VICINO SAN GIOVANNI E PORTA MAGGIORE RIAPERTA AL TRAFFICO VIA STATILIA.
TERMINATI I LAVORI DI POTATURA.
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN CORSO IN QUESTO SABATO POMERIGGIO. CORTEO
CARNEVALESCO IN ZONA TUFELLO-MONTE SACRO; TEMPORANEE CHIUSURE PER LA
CIRCOLAZIONE, DEVIAZIONI PER DIVERSI MEZZI DI TRASPORTO. SFILATE
CARNEVALESCE AD ACILIA, A LABARO, A CENTOCELLE E AI COLLI PORTUENSI
ALL’ESQUILINO LAVORI IN PIAZZA VITTORIO E IN VIA PRINCIPE AMEDEO. NON SI
ESCLUDONO CHIUSURE E CONSEGUENTI DEVIAZIONI.
LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA
CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI DISAGI.
TRASPORTO PUBBLICO. FUORI SERVIZIO LA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE
STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma