Traffico Roma del 22-02-2020 ore 17:30

A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO DI

ESTERNA ARDEATINA APPIA DIREZIONE A1 NAPOLI. INCIDENTE APPENA DOPO L’USCITA

PER L’APPIA

VICINO SAN GIOVANNI E PORTA MAGGIORE RIAPERTA AL TRAFFICO VIA STATILIA.

TERMINATI I LAVORI DI POTATURA.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN CORSO IN QUESTO SABATO POMERIGGIO. CORTEO

CARNEVALESCO IN ZONA TUFELLO-MONTE SACRO; TEMPORANEE CHIUSURE PER LA

CIRCOLAZIONE, DEVIAZIONI PER DIVERSI MEZZI DI TRASPORTO. SFILATE

CARNEVALESCE AD ACILIA, A LABARO, A CENTOCELLE E AI COLLI PORTUENSI

ALL’ESQUILINO LAVORI IN PIAZZA VITTORIO E IN VIA PRINCIPE AMEDEO. NON SI

ESCLUDONO CHIUSURE E CONSEGUENTI DEVIAZIONI.

LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA

CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI DISAGI.

TRASPORTO PUBBLICO. FUORI SERVIZIO LA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE

STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma