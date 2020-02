Traffico Roma del 22-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. INCOLONNAMENTI

NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA LAURENTINA – APPIA DIREZIONE A1 NAPOLI.

INCIDENTE APPENA DOPO L’USCITA PER L’APPIA. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA

CIAMPINO.

ALTRI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: SULLA TUSCOLANA TRA LUCIO SESTIO

E GIULIO AGRICOLA, SULLA CASILINA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE

ALESSANDRINO.

CONCLUSA “ITALIA-SCOZIA” DEL SEI NAZIONI, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL

LUNGOTEVERE, CODE TRA LA VIA TRIONFALE E LA CAMILLUCCIA, E DISAGI NELLA

ZONA DI PIAZZALE CLODIO

TRAFFICO E DISAGI IN ZONA TUFELLO PIAZZA SEMPIONE. INCOLONNAMENTI SUL VIALE

ADRIATICO. A PENALIZZARE IL TRAFFICO UN CORTEO CARNEVALESCO.

MENTRE TRA LA PONTINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO POSSIBILI DISAGI A

CAUSA DI LAVORI. DISAGI POSSIBILI NEI DUE SENSI DI MARCIA. E I LAVORI SUL

CAVALCAVIA DELLA COLOMBO COMPORTANO RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLA ROMA-

LIDO, INTERROTTO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma