Traffico Roma del 22-02-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. INCOLONNAMENTI
NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA LAURENTINA – APPIA DIREZIONE A1 NAPOLI.
INCIDENTE APPENA DOPO L’USCITA PER L’APPIA. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA
CIAMPINO.
ALTRI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: SULLA TUSCOLANA TRA LUCIO SESTIO
E GIULIO AGRICOLA, SULLA CASILINA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE
ALESSANDRINO.
CONCLUSA “ITALIA-SCOZIA” DEL SEI NAZIONI, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL
LUNGOTEVERE, CODE TRA LA VIA TRIONFALE E LA CAMILLUCCIA, E DISAGI NELLA
ZONA DI PIAZZALE CLODIO
TRAFFICO E DISAGI IN ZONA TUFELLO PIAZZA SEMPIONE. INCOLONNAMENTI SUL VIALE
ADRIATICO. A PENALIZZARE IL TRAFFICO UN CORTEO CARNEVALESCO.
MENTRE TRA LA PONTINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO POSSIBILI DISAGI A
CAUSA DI LAVORI. DISAGI POSSIBILI NEI DUE SENSI DI MARCIA. E I LAVORI SUL
CAVALCAVIA DELLA COLOMBO COMPORTANO RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO DELLA ROMA-
LIDO, INTERROTTO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma