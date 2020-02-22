Traffico Roma del 22-02-2020 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO DA POCO L’INCIDENTE NELLA CARREGGIATA ESTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’APPIA IN DIREZIONE DELLA A1 PER NAPOLI. ORA CODE PER
TRAFFICO NEL TRATTO LAURENTINA APPIA, CODE CHE DOVREBBERO QUINDI DIMINUIRE.
SULLA CASILINA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE ALESSANDRINO.
TRAFFICO E DISAGI IN ZONA MONTE SACRO PIAZZA SEMPIONE. INCOLONNAMENTI SULLA
NOMENTANA TRA LA TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE. A PENALIZZARE IL TRAFFICO
ANCHE UN CORTEO CARNEVALESCO. RIPERCUSSIONI NEI TRASPORTI, DEVIAZIONI PER
DIVERSE LINEE.
TRAFFICO INTENSO SOPRA LO STADIO, CODE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA VERSO LA
TANGENZIALE E LA CASSIA.
TRA LA PONTINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, LAVORI E POSSIBILI DISAGI. I
LAVORI SUL CAVALCAVIA DELLA COLOMBO COMPORTANO RIPERCUSSIONI SUL SERVIZIO
DELLA ROMA-LIDO, INTERROTTO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma