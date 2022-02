Traffico Roma del 22-02-2022 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione diminuiscono gradualmente gli spostamenti su tutto il grande raccordo anulare anche se raccomandiamo prudenza lungo l’interna per un incidente comunque in via di risoluzione tra lo svincolo Nomentana LB via dell’ autostrada Roma Teramo traffico regolare sulle tratto Urbano della A24 mentre non ci sono difficoltà di rilievo su via del Foro Italico con eccezione della traffico in diminuzione tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni prestare attenzione su via Pontina a causa di un incidente in direzione Aprilia tra Pomezia e l’uscita Ardea a Capannelle prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente su via Erode Attico i veicoli coinvolti sono presenti in corsia centrale non si escludono disagio anche su via Appia Pignatelli su altre strade limitrofe fine lavori notturni dalle 22 alle 6 di domani mattina per lo svincolo di allacciamento atral autostrada Firenze Napoli e la a 20Roma Teramo Provenendo da Firenze questa notte non sarà possibile entrare sulla A24 in direzione della Regione Abruzzo mentre sulla A24 il divieto di transito per Provenendo da Teramo deve proseguire sulla A1 verso Napoli maggiori dettagli su roma.luceverde.it ed è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata usa il cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

