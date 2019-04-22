Traffico Roma del 22-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE DI ROMA, DALLE ORE 10.30 ALLE 13.30
E’ IN PROGRAMMA IL TRADIZIONALE CORTEO STORICO CHE DA LA CIRCO MASSIMO , SI
SNODERA’ LUNGO VIA DEI CERCHI, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA DEI FORI
IMPERIALI VIA CELIO VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO, PER TORNARE DI NUOVO AL
CIRCO MASSIMO.CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO
ALLE ORE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERA’ IL REGINA
COELI E DARA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLIA AI FEDELI PRESENTI IN PIAZZA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI
FEDELI
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO
PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma