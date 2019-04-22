Traffico Roma del 22-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE DI ROMA, L’ANTICA ROMA TORNA DUNQUE
A RIVIVERE AL CIRCO MASSIMO ED AI FORI IMPERIALI .DALLE ORE 10.30 ALLE
13.30 E’ IN PROGRAMMA IL TRADIZIONALE CORTEO STORICO CHE DA LA CIRCO
MASSIMO , SI SNODERA’ LUNGO VIA DEI CERCHI, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA
DEI FORI IMPERIALI VIA CELIO VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO, PER TORNARE DI
NUOVO AL CIRCO MASSIMO.CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO
ALLE ORE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERA’ IL REGINA
COELI E DARA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI PRESENTI IN PIAZZA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI
FEDELI
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI.
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma