Traffico Roma del 22-04-2019 ore 09:30

CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE DI ROMA,.

L’ANTICA ROMA TORNA DUNQUE A RIVIVERE AL CIRCO MASSIMO ED AI FORI

IMPERIALI .DALLE ORE 10.30 ALLE 13.30 E’ IN PROGRAMMA IL TRADIZIONALE

CORTEO STORICO CHE DA LA CIRCO MASSIMO , SI SNODERA’ LUNGO VIA DEI CERCHI,

VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA DEI FORI IMPERIALI VIA CELIO VIBENNA, VIA DI

SAN GREGORIO, PER TORNARE DI NUOVO AL CIRCO MASSIMO.CHIUSURE E DEVIAZIONI

AL PASSAGGIO DEL CORTEO, DEVIATE 16 LINEE BUS.

ALLE ORE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERA’ IL REGINA

COELI E DARA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI PRESENTI IN PIAZZA.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI

FEDELI

RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO

PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.

SI TRANSITA INVECE A CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEL FORO ITALICO SINO

ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI. NESSUNA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO

IL FORO ITALICO.

