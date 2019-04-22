Traffico Roma del 22-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 10:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
NON CI SONO NOVITA’ IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA
CAPITALE.
DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA COLLATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PALMIRO TOGLIATTI .
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE DI ROMA,.
L’ANTICA ROMA TORNA DUNQUE A RIVIVERE AL CIRCO MASSIMO ED AI FORI
IMPERIALI .DALLE ORE 10.30 ALLE 13.30 E’ IN PROGRAMMA IL TRADIZIONALE
CORTEO STORICO CHE DA LA CIRCO MASSIMO , SI SNODERA’ LUNGO VIA DEI CERCHI,
VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA DEI FORI IMPERIALI VIA CELIO VIBENNA, VIA DI
SAN GREGORIO, PER TORNARE DI NUOVO AL CIRCO MASSIMO.CHIUSURE E DEVIAZIONI
AL PASSAGGIO DEL CORTEO, DEVIATE 16 LINEE BUS.
ALLE ORE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERA’ IL REGINA
COELI E DARA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI PRESENTI IN PIAZZA.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI
FEDELI
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO
PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.
SI TRANSITA INVECE A CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEL FORO ITALICO SINO
ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI. NESSUNA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
IL FORO ITALICO.
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma