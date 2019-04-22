Traffico Roma del 22-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 12:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA .
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA
PONTINA.
IN CITTA’ LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.
PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE DI ROMA,.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO IL TRADIZIONALE CORTEO STORICO PARTITO DAL CIRCO
MASSIMO . INTERESSATE DAL CORTEO VIA DEI CERCHI, VIA DEL TEATRO MARCELLO,
VIA DEI FORI IMPERIALI VIA CELIO VIBENNA, VIA DI SAN GREGORIO, PER TORNARE
DI NUOVO AL CIRCO MASSIMO.
CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO FINO ALLE ORE 13.30. DEVIATE
16 LINEE BUS.
IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO STA’ CELEBRANDO IL REGINA COELI E
DARA’ LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI PRESENTI IN PIAZZA. POSSIBILI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma