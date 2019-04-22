Traffico Roma del 22-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
OSTIENSE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ALLA VIA TRIONFALE IN USCITA DA
ROMA
E SULLA TRIONFALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E LA VIA CASSIA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA, AL
MOMENTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E
PRATICA DI MARE VERSO LATINA.
IN DIREZIONE OPPOSTA UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA
E L’USCITA DI PRATICA DI MARE..
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO
PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.
SI TRANSITA INVECE A CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEL FORO ITALICO SINO
ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI. NESSUNA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
IL FORO ITALICO.
DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma