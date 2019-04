Traffico Roma del 22-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 22 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR

CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

OSTIENSE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ALLA VIA TRIONFALE IN USCITA DA

ROMA

E SULLA TRIONFALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E LA VIA CASSIA

SEMPRE IN USCITA DA ROMA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA, AL

MOMENTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E

PRATICA DI MARE VERSO LATINA.

IN DIREZIONE OPPOSTA UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA

E L’USCITA DI PRATICA DI MARE..

RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO

PINETA SACCHETTI . LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 5 MAGGIO.

SI TRANSITA INVECE A CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEL FORO ITALICO SINO

ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI. NESSUNA CHIUSURA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO

IL FORO ITALICO.

DA MASSIMILIANOMARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

