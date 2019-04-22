Traffico Roma del 22-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. ANCHE SULLE
AUTOSTRADE NON SI REGISTRANO IMPEDIMENTI PARTICOLARI
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
RESTIAMO NEL QUADRANTE NORD PER RICORDARE CHE VIA TRIONFALE È CHIUSA PER UN
MURO PERICOLANTE TRA IL BIVIO PER IL SAN FILIPPO NERI E VIA FRATELLI
GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. DEVIAZIONI PER VIA EUGENIO DI
MATTEI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma