Traffico Roma del 22-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON CI SONO PARTICOLARI NOVITÀ, SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO
LA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E
CONSOLARI. SULLA ROMA L’AQUILA TERAMO BREVI ATTESE ALL ABARRIERA DI ROMA
EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE IN AUGUSTA, CI TROVIAMO TRA PONTE CAVOUR E PONTE
REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI,
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
RESTIAMO NEL QUADRANTE NORD PER RICORDARE CHE VIA TRIONFALE È CHIUSA PER UN
MURO PERICOLANTE TRA IL BIVIO PER IL SAN FILIPPO NERI E VIA FRATELLI
GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. DEVIAZIONI PER VIA EUGENIO DI
MATTEI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma