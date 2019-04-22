Traffico Roma del 22-04-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 16.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE CONSOLARI A CAUSA DEI RIENTRI IN
CITTÀ DI QUANTI – NONOSTANTE IL TEMPO INCERTO –
HANNO TRASCORSO LA GIORNATA FUORI PORTA.
SULLA ROMA L’AQUILA TERAMO BREVI ATTESE ALL ABARRIERA DI ROMA EST IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA CASTEL ROMANO E VIA DI
DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE IN AUGUSTA, CI TROVIAMO TRA PONTE CAVOUR E PONTE
REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI.
RESTERÀ CHIUSA PRESUMIBILMENTE SINO ALLA MEZZANOTTE VIA DEI CERCHI.
POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL CIRCO MASSIMO.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA
CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO
USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.
RESTIAMO NEL QUADRANTE NORD PER RICORDARE CHE VIA TRIONFALE È CHIUSA PER UN
MURO PERICOLANTE TRA IL BIVIO PER IL SAN FILIPPO NERI E VIA FRATELLI
GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. DEVIAZIONI PER VIA EUGENIO DI
MATTEI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma