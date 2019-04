Traffico Roma del 22-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN PROGRESSIVO AUMENTO IL TRAFFICO A CAUSA DEI RIENTRI IN CITTÀ DI QUANTI

HANNO TRASCORSO LA GIORNATA FUORI PORTA.

SULLA ROMA L’AQUILA TERAMO CODE ED ATTESE ALLA BARRIERA DI ROMA EST PER

USCIRE DALL’AUTOSTRADA, QUINDI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA.

SULLA PRENESTINA ATTENZIONE INCIDENTE E CODE TRA VALLE MARTELLA E IL BIVIO

PER VIA DI PONTE DI NONA.

PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER CHI PROVIENE DA

FIUMICINO E DEVE ENTRARE SUL RACCORDO ANULARE.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA POMEZIA NORD SINO A VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SULLA VIA APPIA CODE DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO AL RACCORDO ANULARE.

NELL’ESTREMA PERIFERIA SUD DELLA CITTÀ DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO

LUNGO VIA DELLA SOLFATARA, SI TRATTA DI UNA STRADA CHE COLLEGA PAVONA E

POMEZIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA DEL FOSSO DELLA

SOLFATARA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma