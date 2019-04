Traffico Roma del 22-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RIENTRI IN CITTÀ E TRAFFICO MOLTO INTENSO SU TUTTE LE CONSOLARI.

SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO

TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO.

SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI CON CODE TRA FREGENE E CASTEL DI GUIDO E

POI DA MALAGROTTA AL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, RALLENTAMENTI CON CODE A

TRATTI SULLA CASSIA BIS VEJENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO ANULARE. SULLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER IL RACCORDO.

TRAFFICATA LA ROMA L’AQUILA TERAMO DOVE CI SONO CODE A TRATTI DA CARSOLI

ALLA BARRIERA DI ROMA EST, IN BARRIERA CODE ED ATTESE PER USCIRE

DALL’AUTOSTRADA, QUINDI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA

ESTERNA RA LE USCITE LAURENTINA, ARDEATINA ED APPIA.

PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER CHI PROVIENE DA

FIUMICINO E DEVE ENTRARE SULLA RACCORDO ANULARE.

SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI DA FROSINONE A ROMA SUD.

DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DA

POMEZIA SINO A VIA DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SULLA VIA APPIA CODE DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO AL RACCORDO ANULARE.

NELL’ESTREMA PERIFERIA SUD DELLA CITTÀ RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO

VIA DELLA SOLFARATA, SI TRATTA DI UNA STRADA CHE COLLEGA PAVONA E POMEZIA.

SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI DA ARDEA FINO A VIA DEI CASTELLI ROMANI,

ALTRE CODE DA VIA DI TRIGORIA SINO A VALLERANELLO, NATURALMENTE VERSO ROMA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma