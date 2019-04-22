Traffico Roma del 22-04-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO A CAUSA DEI RIENTRI IN CITTÀ.
SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO
TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. UN ULTERIORE INVITO ALLA MASSIMA CAUTELA
NELLA GUIDA E AD AUMENTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO, RESTANO
TUTTAVIA RALLENTAMENTI CON CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA RA LE
USCITE LAURENTINA, APPIA E ROMANINA.
SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E L’INGRESSO
PER IL RACCORDO ANULARE.
SULLA CASSIA PERMANGONO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO E MALTEMPO SULLA CASSIA BIS VEJENTANA TRA LE RUGHE E IL
RACCORDO ANULARE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER IL
RACCORDO.
TRAFFICATA LA ROMA L’AQUILA TERAMO DOVE CI SONO CODE A TRATTI DA CARSOLI
ALLA BARRIERA DI ROMA EST, IN BARRIERA CODE ED ATTESE PER USCIRE
DALL’AUTOSTRADA, QUINDI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER CHI PROVIENE DA
FIUMICINO E DEVE ENTRARE SULLA RACCORDO ANULARE.
PROBLEMI SULLA PONTINA DOVE AL TRAFFICO MOLTO INTENSO SI AGGIUNGE UN
INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE DA POMEZIA SINO A VIA DI
DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULLA LAURENTINA RESTANO CODE DA VIA DI TRIGORIA SINO A VALLERANELLO,
NATURALMENTE VERSO ROMA.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO
LAZIALE E FRATTOCCHIE. ALTRO INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CON CODE TRA
CECCHINA E PAVONA.
INFINE, SULLA A1 ROMA NAPOLI ANCORA CODE A TRATTI DA FROSINONE A ROMA SUD.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma