Traffico Roma del 22-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI
IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,
SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
PRIME CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI
DECIMA, SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA E SULL’OSTIENSE IN ZONA
CASAL BERNOCCHI; TRAFFICATA ANCHE VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma