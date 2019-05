Traffico Roma del 22-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE

STRADALI :

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,

SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E

PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI TORRE ROSSA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA;

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, E TRA

VIA DI MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE

DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

INCIDENTE IN PIAZZA DELLE CROCIATE, NELLE VICINANZE DEL CIMITERO DEL

VERANO: IL TRAFFICO È RALLENTATO, IN PARTICOLARE, SULLA VIA TIBURTINA.

ALTRO INCIDENTE CON CODE A PRIMAVALLE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA

VIA PIO VI IN DIREZIONE DELLA CINRCONVALLAZIONE CORNELIA.

ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR,

SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO

DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma