Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E
PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
ALL’ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA, E TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, E TRA LA ROMA FIUMICINO
E LA VIA DEL MARE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE
DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA
ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma