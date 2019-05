Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20

A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI

DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E

PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

ALL’ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E

TIBURTINA, E TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, E TRA LA ROMA FIUMICINO

E LA VIA DEL MARE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE

DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA

ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA, E SU VIA C.COLOMBO

DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.

