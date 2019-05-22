Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST; CODE CHE
RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA
TIBURTINA E CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA L’AURELIA E VIA DEL
PESCACCIO, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E TRA L’ARDEATINA E LA
TUSCOLANA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL GRA A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E FINO AL GRA IN USCITA DALLA
CITTÀ.
SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA
VIA NOMENTANA SINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA
ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma