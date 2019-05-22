Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
A ROMA NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALLA TANGENZIALE EST.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E
RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO; MENTRE IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E
DAL BIVIO PER L’A24 ROMA TERAMO ALLA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DELLE IDROVORE DELLA
MAGLIANA A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DALLA TANG.EST A PORTONACCIO IN
USCITA DALLA CITTÀ.
SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA
DELLE VALLI SINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E
CENTRO GIANO, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma