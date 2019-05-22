Traffico Roma del 22-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA
ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO
SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, SEMPRE VERSO SAN
GIOVANNI, DALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA SINO ALL’USCITA DI VIA DELLA
MOSCHEA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA
DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
NEL POMERIGGIO, DALLE 16 ALLE 19. A TRASTEVERE, MANIFESTAZIONE IN LARGO
BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: POSSIBILI I
DISAGI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma