Traffico Roma del 22-05-2019 ore 12:30

DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA

ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO

SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, SEMPRE VERSO SAN

GIOVANNI, DALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA SINO ALL’USCITA DI VIA DELLA

MOSCHEA.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI IN CORSO SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA

DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

NEL POMERIGGIO, DALLE 16 ALLE 19. A TRASTEVERE, MANIFESTAZIONE IN LARGO

BERNARDINO DA FELTRE, DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: POSSIBILI I

DISAGI.

DANIELE GUERRISI

