Traffico Roma del 22-05-2019 ore 13:30

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

INTENSO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO DIREZIONE CENTRO

RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RISOLTO L’INCIDENTE CHE BLOCCAVA IL TRAFFICO

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DIREZIONE

SAN GIOVANNI, PERMANGONO RALLENTAMENTI DA VIA DELLE VALLI A BATTERIA

NOMENTANA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI GROTTAROSSA

ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE S. ANDREA..

SUL LA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFIO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.

QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR CONCERTO DI ULTIMO. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITA’ NELLE ZONE CIRCOSTANTI.

