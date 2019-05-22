Traffico Roma del 22-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 13.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
INTENSO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO DIREZIONE CENTRO
RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RISOLTO L’INCIDENTE CHE BLOCCAVA IL TRAFFICO
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DIREZIONE
SAN GIOVANNI, PERMANGONO RALLENTAMENTI DA VIA DELLE VALLI A BATTERIA
NOMENTANA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI GROTTAROSSA
ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE S. ANDREA..
SUL LA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFIO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.
QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR CONCERTO DI ULTIMO. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITA’ NELLE ZONE CIRCOSTANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma