Traffico Roma del 22-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE
CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA
SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI
DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO
PER LA ROMA L’AQUILA.
INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA, ATTENZIONE CI SONO CODE TRA VIA SAVIGNONE E VIA
DI TORREVECCHIA.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE
ENTITÀ NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA
IN DIREZIONE TUSCOLANA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma