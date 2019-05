Traffico Roma del 22-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI

SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE

CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA

SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI

DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO

PER LA ROMA L’AQUILA.

INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA, ATTENZIONE CI SONO CODE TRA VIA SAVIGNONE E VIA

DI TORREVECCHIA.

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE

ENTITÀ NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA

IN DIREZIONE TUSCOLANA.

