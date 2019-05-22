Traffico Roma del 22-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTANO DIFFICOLTà SULLA CASSIA, CI SONO INCOLONNAMENTI PER CIRCA 3 KM TRA
FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO, VI SONO DEI LAVORI.
SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA
ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO NEI PRESSI
DELL’OSPEDALE SAN PIETRO.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO DI SACROFANO STA PROVOCANDO CODE IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI
PORTO.
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E
TIBURTINA.
ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA A
PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA E APPIA IN
DIREZIONE TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA
QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN
GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA
ROMA L’AQUILA.
INCIDENTE A CASAL BRUCIATO IN VIA FILIPPO FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI VIA
VITTORIO ZINCONE. INEVITABILI I DISAGI.
INCIDENTE ANCHE IN VIALE MARCONI IN PROSSIMITÀ DI VIA ENRICO DAL POZZO,
CODE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA RADIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma