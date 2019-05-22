Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA, PER LAVORI SI SONO FORMATI
INCOLONNAMENTI PER OLTRE 3 KM TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE
DI VITERBO.
SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA
ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO NEI PRESSI
DELL’OSPEDALE SAN PIETRO.
TUTTO REGOLARE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO DI SACROFANO È STATO CAUSA DI CODE.
SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA A
PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA E APPIA IN
DIREZIONE TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA
QUI SINO ALL’USCITA BATTERIA NOMENTANA; ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA
STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA, IL TUTTO QUINDI IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA A RIDOSSO DEL RACCORDO A CAUSA DI UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANT’ALESSANDRO.
INCIDENTE ANCHE IN VIALE MARCONI IN PROSSIMITÀ DI VIA ENRICO DAL POZZO,
CODE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA RADIO.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA LAURENTINA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA DI VIA
VALLERANELLO. LA CAUSA UN INCIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma