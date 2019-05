Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SULLA CASSIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN

DIREZIONE DI VITERBO.

SEMPRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA SANTA GIOVANNA

ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA., IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE A TRATTI

A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.

IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA

QUI SINO ALL’USCITA BATTERIA NOMENTANA; ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA

STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA, DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA A RIDOSSO DEL RACCORDO A CAUSA DI UN

INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANT’ALESSANDRO.

INCIDENTE ANCHE IN VIALE MARCONI IN PROSSIMITÀ DI VIA ENRICO DAL POZZO,

CODE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA RADIO.

INFINE SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALLO SVINCOLO DI MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma