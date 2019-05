Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA

CITTADINA, RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA A

PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA E APPIA IN

DIREZIONE TUSCOLANA.

IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA; ALTRE

CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E

ANCORA DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA A RIDOSSO DEL RACCORDO A CAUSA DI UN

INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANT’ALESSANDRO.

PROBLEMI ANCHE ALL’APPIO CLAUDIO SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE. CHIUSURA TEMPORANEA DEL

MEDESIMO VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE TRA VIA TUSCOLANA E VIA LICINIO

STOLONE IN DIREZIONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO.

INCIDENTE A CASAL BERNOCCHI SULLA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI

LADRONE, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

