Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA
CITTADINA, RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA A
PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA E APPIA IN
DIREZIONE TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA; ALTRE
CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA A RIDOSSO DEL RACCORDO A CAUSA DI UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANT’ALESSANDRO.
PROBLEMI ANCHE ALL’APPIO CLAUDIO SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE. CHIUSURA TEMPORANEA DEL
MEDESIMO VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE TRA VIA TUSCOLANA E VIA LICINIO
STOLONE IN DIREZIONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO.
INCIDENTE A CASAL BERNOCCHI SULLA VIA OSTIENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI
LADRONE, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma