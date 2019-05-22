Traffico Roma del 22-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA LAURENTINA SINO ALL’USCITA E APPIA IN
DIREZIONE TUSCOLANA.
RESTANO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI AL RACCORDO.
IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA; ALTRE
CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A QUELLO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. CODE ANCHE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA
L’USCITA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO BATTERIA NOMENTANA.
RESTANO DISAGI ALL’APPIO CLAUDIO SULLA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE. ANCORA IN CORSO LA CHIUSURA DI
VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE TRA VIA TUSCOLANA E VIA LICINIO STOLONE IN
DIREZIONE DI PIAZZA DON BOSCO. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA!
ANCORA CODE IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO E IN VIA MARCO POLO IN
DIREZIONE PIRAMIDE, IN QUESTO CASO LA CAUSA È UN INCIDENTE.
CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. SI TRATTA
DI UN INCIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma