Traffico Roma del 22-05-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno che hai trovati dalla redazione nessuna segnalazione di ripiego sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico scorrevole anche in città di questa mattina divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e in viale Giovanni Falcone e Borsellino nel tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati via Crescenzio con chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni quindi per le linee bus 34492 184 192 e 913 possibili disagi alla circolazione per un evento sportivo il porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio per tagli di questo di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde punto.it dormirei tutto No grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di Roma

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma