Traffico Roma del 22-05-2021 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico scorrevole nella capitale questo sabato mattina dalle 7 divieto di transito per lavori di pulitura in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del tratto tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di Piazzale Clodio fino alle 12 di oggi proseguono i lavori in Prati su via Crescenzio quando chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni deviazioni per le linee 34 49280 492 e913 possibili disagi alla circolazione un evento sportivo al porto di Ostia evento che durerà fino a domani domenica 23 maggio per lavori di potatura su Corso Trieste divieto di transito fino alle 16:30 tra piazza Annibaliano eIn entrambe le direzioni di percorrenza deviazioni per le linee della zona tre le manifestazioni nel pomeriggio la prima dalle 14 alle 19 in piazza della Repubblica la seconda in Piazza Bocca della Verità dalle 15 alle 18:30 e la terza in Piazza di Porta San Giovanni dalle 17 alle 20 possibili difficoltà di circolazione nelle zone circostanti per i dettagli di quel e altre notizie potete consultare il sito roma-ponte luceverde.it

