Traffico Roma del 22-06-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,

RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE

AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE.

DALLE 10 ALLE 12.00 IN VIA UGO OJETTI ANGOLO VIA ARRIGO CAJUMI SI

SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE CON UN CORTEO CHE RAGGIUNGERA’ PIAZZA PIER

CARLO TALENTI. POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’

ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,

IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA

PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS PER L’INTERO PERCORSO TERMINI CENTOCELLE.

