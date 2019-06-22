Traffico Roma del 22-06-2019 ore 09:00
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CONTINUA AD ESSERE SCARSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.,
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI
ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO CRUTO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI .
FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE
AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE.
A TALENTI DALLE 10 ALLE 12.00 IN VIA UGO OJETTI ANGOLO VIA ARRIGO CAJUMI
SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE CON UN CORTEO CHE RAGGIUNGERA’ PIAZZA PIER
CARLO TALENTI. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’
ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,
IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA
PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO PERCORSO TERMINI
CENTOCELLE.
PER SAPERE DI PIU’ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE O PER SEGNALARE DIFFICOLTA’
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma