Traffico Roma del 22-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 SS

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN

INCIDENTE AVVENUTO A LARGO DI BOCCEA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI.

FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE

AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE.

A TALENTI DALLE 10 ALLE 12.00 IN VIA UGO OJETTI ANGOLO VIA ARRIGO CAJUMI

SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE CON UN CORTEO CHE RAGGIUNGERA’ PIAZZA PIER

CARLO TALENTI. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’

ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,

IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA

PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO PERCORSO TERMINI

CENTOCELLE.

DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

