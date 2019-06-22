Traffico Roma del 22-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., PRUDENZA PER UN
INCIDENTE AVVENUTO A LARGO DI BOCCEA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI.
FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU VIA EDMONDO DE
AMICIS POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE.
A TALENTI DALLE 10 ALLE 12.00 IN VIA UGO OJETTI ANGOLO VIA ARRIGO CAJUMI
SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE CON UN CORTEO CHE RAGGIUNGERA’ PIAZZA PIER
CARLO TALENTI. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’
ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,
IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA
PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO PERCORSO TERMINI
CENTOCELLE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma