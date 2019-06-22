Traffico Roma del 22-06-2019 ore 12:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER
LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PRENESTINA
TRA COLLE PRENESTINO E VIA DELL’ACQUA VERGINE DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO
DELL’ ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA. AL CENTRO IN VIA FRANCESCO CIRSPI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE. CODE PER UN VEICOLO IN AVARIA E TRAFFICO
INTENSO ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA IN USCITA DA ROMA DAL RACCORDO
ANULARE FINO A CASTEL DI DECIMA.
OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’
ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,
IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA
PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO PERCORSO TERMINI
CENTOCELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERA’ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma