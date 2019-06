Traffico Roma del 22-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 SS

BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER

LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PRENESTINA

TRA COLLE PRENESTINO E VIA DELL’ACQUA VERGINE DIREZIONE CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO

DELL’ ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA. AL CENTRO IN VIA FRANCESCO CIRSPI

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE. CODE PER UN VEICOLO IN AVARIA E TRAFFICO

INTENSO ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA IN USCITA DA ROMA DAL RACCORDO

ANULARE FINO A CASTEL DI DECIMA.



OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE NON SARA’

ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI VIA GIOLITTI,

IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA

PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO PERCORSO TERMINI

CENTOCELLE.

