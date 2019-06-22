Traffico Roma del 22-06-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
DIFFICOLTA’ IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA CASSIA BISS IN FILA DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA, SI TRATTA DI LAVORI.
SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA.
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SULLA A24
RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO PER LAVORI SARA’ SOSPESO IL SERVIZIO SULLA
FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE
TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER
L’INTERO PERCORSO TERMINI CENTOCELLE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma