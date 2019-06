Traffico Roma del 22-06-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

DIFFICOLTA’ IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA CASSIA BISS IN FILA DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA, SI TRATTA DI LAVORI.

SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA.

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SULLA A24

RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

OGGI E DOMANI DOMENICA 23 GIUGNO PER LAVORI SARA’ SOSPESO IL SERVIZIO SULLA

FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSSONO UTILIZZARE LE LINEE

TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE TERMINI O IL BUS 105 PER

L’INTERO PERCORSO TERMINI CENTOCELLE.

