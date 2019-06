Traffico Roma del 22-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

TRA POCO, ALLE 16:00 UN CORTO E DI MANIFESTANTI PARTIRÀ DA PIAZZA VITTORIO

EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO PERCORRENDO VIA

CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA LIBERIANA, PIAZZA

DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI.

POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.

MENTRE ALLE 18:00 NELLA BASILICA DI SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA

SANTA MESSA E CONFERIRÀ L’ORDINAZIONE EPISCOPALE A SUA EMINENZA MONSIGNOR

ALBERTO RICCARDO LORENZETTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE LA

GRANDE PIAZZA.

OGGI E DOMANI, DOMENICA 23 GIUGNO, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA

FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE

TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO

PERCORSO TERMINI-CENTOCELLE.

INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA

SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS

SOSTITUTIVI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma