Traffico Roma del 22-06-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
TRA POCO, ALLE 16:00 UN CORTO E DI MANIFESTANTI PARTIRÀ DA PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II PER RAGGIUNGERE PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO PERCORRENDO VIA
CARLO ALBERTO, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, VIA LIBERIANA, PIAZZA
DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI.
POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEL CORTEO.
MENTRE ALLE 18:00 NELLA BASILICA DI SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA
SANTA MESSA E CONFERIRÀ L’ORDINAZIONE EPISCOPALE A SUA EMINENZA MONSIGNOR
ALBERTO RICCARDO LORENZETTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE LA
GRANDE PIAZZA.
OGGI E DOMANI, DOMENICA 23 GIUGNO, PER LAVORI, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA
FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE
TRAM 5 E 14 NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-TERMINI O IL BUS 105 PER L’INTERO
PERCORSO TERMINI-CENTOCELLE.
INOLTRE, SEMPRE PER OGGI E DOMANI, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA
SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER LAVORI. LA TRATTA INTERROTTA SARÀ SERVITA DA BUS
SOSTITUTIVI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma